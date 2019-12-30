Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Ведущие выпуска - главный редактор радиостанции Максим Костиков, публицист Константин Калиниченко и главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко – будут обсуждать политические вызовы 2020 года.

Наступивший год обещает быть богатым на значимые события общественно-политической жизни: визит президента России на мероприятия в честь 20-летия подвига 6-й роты, масштабная избирательная кампания в муниципалитетах, резонансные уголовные дела, начатые в 2019 году и плавно перешедшие а 2020-й.

Если вам есть, что сказать по этому поводу, звоните по телефону 56-73-72.