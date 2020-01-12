Политика

Эксперты назвали губернаторов-кандидатов «на вылет»

Новая серия отставок глав российских регионов ожидается до следующих региональных выборов. Об этом в понедельник сообщают отечественные СМИ со ссылкой на результаты исследования фонда «Петербургская политика». По данным экспертов, вероятными кандидатами на замену являются главы Архангельской области, Чувашии, Камчатки, Калужской области.

Под вопросом остаются отставки руководителей Костромской, Пензенской, Тамбовской областей и Краснодарского края, передает «КоммерсантЪ». Как отмечает издание, в сентябре 2020 года в 16 регионах пройдут прямые выборы губернаторов. До этого срока Кремль традиционно должен принять решение, кто из действующих глав продлит свои полномочия, а где лучше выдвинуть перспективного новичка.

В декабре прошлого года состоялись две таких замены: Иркутскую область вместо коммуниста Сергея Левченко возглавил Игорь Кобзев, а главу Еврейской автономной области Александра Левинталя сменили на Ростислава Гольдштейна. Отставка Сергея Левченко, на взгляд экспертов, может свидетельствовать об отказе от «пакетных» соглашений с парламентской оппозицией, который направлен на снижение ее притязаний перед думскими выборами 2021 года.

При этом руководитель «Петербургской политики» Михаил Виноградов не исключает, что если в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию будет сделан акцент на реальном уровне жизни россиян, то в ближайшие месяцы могут состояться «показательные замены».

«Негативные оценки социально-экономического состояния региона, информация о низких рейтингах власти и т. п.— это, скорее, «гарнир» к уже принятым или лоббируемым кадровым решениям»,— возражает собеседник «Коммерсанта», близкий к администрации президента. Источник издания в администрации президента полагает, что говорить об отставках можно будет не раньше мартовских социологических замеров. По его словам, решения об отставках принимает президент, а он часто дает шанс тем или иным губернаторам исправить ситуацию.

Еще один источник, близкий к Кремлю, отмечает, что «замен ради замен» в этот раз не будет, все решения будут «точечными». Источник «Ъ», близкий к администрации президента, заявляет, что для ряда регионов уже найдены новые кандидаты, а отставки можно ожидать в конце февраля.