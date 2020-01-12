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Политика

«Единая Россия» сформирует перечень оперативных поручений по реализации послания президента - Турчак

13.01.2020 20:55|ПсковКомментариев: 1

«Единая Россия» 16 января проведет специальное расширенное заседание президиума Генерального совета партии (ПГС), посвященное реализации послания президента России Владимира Путина. По его итогам будет сформирован перечень оперативных поручений всем отделениям партии для подготовки конкретных предложений по реализации послания и контролю за его исполнением. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России», заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

«Послание президента России Владимира Путина - не просто обращение к Федеральному Собранию, а программа действий для всех ветвей и уровней российской власти, всех ответственных политических структур. Именно поэтому, как самая мощная партийная организация страны, обладающая самым массовым представительством на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, мы в «Единой России» видим необходимость обсудить и решить, каким образом будем участвовать в реализации этого стратегического послания», - отметил секретарь Генсовета партии.

Он подчеркнул, что, поскольку потребуется подключение властей всех уровней, заседание ПГС пройдет с участием региональных и некоторых муниципальных организаций «Единой России».

«По итогам заседания президиума Генсовета будет сформирован перечень оперативных поручений всем партийным организациям, всем партийным структурам для подготовки конкретных предложений по реализации послания и контролю за его исполнением», - заключил Андрей Турчак.

Ранее в «Единой России» сообщали, что предоставили в администрацию президента свои предложения по содержанию послания.

Источник: Псковская Лента Новостей
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