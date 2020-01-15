Депутат от ЛДПР Павел Цветков занял вакантное место в Собрании депутатов Опочецкого района

14 января Территориальная избирательная комиссия приняла решение передать вакантный мандат депутата Собрания депутатов Опочецкого района шестого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Собрания депутатов Опочецкого района шестого созыва из единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», Павлу Цветкову.
Павел Цветков зарегистрирован депутатом Собрания депутатов Опочецкого района шестого созыва, ему выдано удостоверение об избрании.
Данное решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Собрания депутатов Опочецкого района шестого созыва Андриана Иванова, избранного в составе единого списка кандидатов, выдвинутого ЛДПР , на основании решения 17-ой сессии Собрания депутатов Опочецкого района.