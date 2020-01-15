Политика

Олег Брячак будет оспаривать решение прокуратуры о незаконном нахождении на посту лидера псковских «эсеров»

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак будет оспаривать в суде решение прокуратуры Псковской области, которая по итогам проведенной проверки признала, что он занимает данный пост в нарушение требований ч. 3 ст. 213.30 федерального закона №127 «О банкротстве».

«Будем оспаривать решение прокуратуры в суде, и как суд решит, так и будет», - сообщил Олег Брячак в интервью Псковской Ленты Новостей.

Напомним, Олег Брячак с 20 июля 2017 года является банкротом и не в праве занимать должности в управлении юридического лица в течение трех лет с момента завершения в отношении него процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве. В соответствии с федеральным законом №95 «О политических партиях» партия является видом общественной организации как организационно-правовой формы юридических лиц. Таким образом, по итогам проверки прокуратура установила, что Олег Брячак занимает пост руководителя реготделения «Справедливой России» в нарушение закона «О банкротстве» и распорядилась, чтобы Минюст провел внеплановую проверку в отношении него. По ее результатам Брячаку внесено предупреждение об устранении нарушений требований ч. 3 ст. 213.30 закона №127 в части назначения на должность председателя отделения сроком до 28 февраля.

По мнению Олега Брячака, тот факт, что Александр Ножка обратился в прокуратуру, «говорит о мелочности и мстительности сегодняшнего руководства КПРФ». «Там состоят такие хорошие люди, со многими я общаюсь, и такой вот руководитель! Этот поступок его (Ножку - ред.) не красит, такое решение пришло не самостоятельно, а его подтолкнули. Будем оспаривать решение прокуратуры в суде, и как суд решит, так и будет», - заявил лидер псковских «эсеров».

Сама ситуация его не пугает «Я могу и замом побыть короткое время. Остался год с небольшим, поэтому я проблем не вижу», - пояснил Олег Брячак. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, по его словам, в курсе этой истории, «и эта ситуация его нисколько не тревожит».