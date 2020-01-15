Политика

«Собственной персоной» с Александром Козловским. ВИДЕО

Сегодня, 17 января, гостем очередного выпуска программы «Собственной персоной» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий, главный редактор радиостанции Максим Костиков обсудил с ним основные тезисы Послания президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию и перспективы их реализации на территории Псковской области, отставку правительства РФ. Также Александр Козловский рассказал о своей партийной и депутатской деятельности.