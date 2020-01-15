Политика

Состоялось первое заседание избирательной комиссии Псковской области под председательством Игоря Сопова

В пятницу, 17 января, состоялось первое заседание избирательной комиссии Псковской области под председательством Игоря Сопова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, бывшему председателю избиркома Михаилу Иванову вручили благодарность за подписью председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Также был рассмотрен вопрос о приведении в соответствие с символикой Псковской области логотипа избирательной комиссии. Новый логотип будет размещаться на официальных документах облизбиркома и информационных материалах.

Основной вопрос в повестке заседания касался возложения полномочий избирательной комиссии в муниципальных образованиях по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления.

Члены избирательной комиссии Псковской области голосовали единогласно за возложение соответствующих полномочий на ТИКи Бежаницкого, Пыталовского, Усвятского, Псковского, Гдовского, Пушкиногорского районов.

На заседании также принято решение о утверждении критериев оценки деятельности территориальных избирательных комиссий. В частности по критериям будет оцениваться качество работы ТИКов, их уровень информационной открытости.