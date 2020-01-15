Политика

Новый состав правительства РФ назовут не позднее 21 января - СМИ

Новые структура и состав правительства станут известны к началу следующей недели, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Структура и состав нового кабинета министров будут объявлены до вторника, 21 января», - сказал источник.

Накануне премьер-министром РФ был назначен Михаил Мишустин. Это произошло после того, как 15 января правительство решило уйти в отставку на фоне послания президента Федеральному собранию, в котором прозвучали предложения по изменению Конституции.

Согласно статье 112 Конституции, председатель правительства не позднее недельного срока должен предложить президенту кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.