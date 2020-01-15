Политика

Путин выступил против бессрочного пребывания одного человека у власти

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике, когда нет срока пребывания у власти главы государства. Как передает «Интерфакс», такой комментарий он дал в ответ на обращение одного из ветеранов. Тот попросил Путина «решить некоторые проблемы, связанные с нашей Конституцией». В частности, ветеран попросил изменить или улучшить одну из статей, чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком».

«Чтобы народ потом решил, продлить работу президента или освободить его, поблагодарив за сделанное», - сказал ветеран, добавив, что у президента получилось укрепить обороноспособность страны, поэтому теперь он может приступать к решению других задач.

Путин в ответ поблагодарил ветерана за оценку того, что было сделано, и заметил, что возвращаться к такой практике нежелательно.

«Это (обеспокоенность сроками пребывания у власти – ред.) связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю. Вместе с тем очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти», - сказал Путин.

15 января Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. В частности, он предложил запретить высшим чиновникам, парламентариям и судьям иметь любое иностранное гражданство или вид на жительство. Это ограничение предлагается распространить и на кандидатов в президенты РФ. Также Путин выдвинул инициативу ввести требование в виде проживания в России не менее 25 лет для выдвижения в президенты. Слово «подряд» в отношении ограничений на избрание более двух сроков, он готов исключить из основного закона.