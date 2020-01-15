Политика

Дмитрий Медведев: В отставке правительства нет ничего необычного

Ушедший в отставку с поста премьер-министра Дмитрий Медведев заявил, что не видит в отставке правительства ничего необычного, к этому нужно относиться спокойно, передает РИА Новости.

«К отставке правительства нужно относиться абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного. Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране, ну, может, за последние годы это не было очень часто, но, тем не менее, это совершенно обычное событие», - заявил Медведев в интервью Первому каналу.

По его словам, когда правительство формируется, президент и премьер всегда обсуждают не только вопрос о назначении кабинета, но и вопрос о потенциальной отставке.

«Это совершенно нормально», - подчеркнул экс-премьер.

В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. В четверг по представлению главы государства Госдума утвердила Михаила Мишустина новым премьер-министром, после этого Путин подписал указ о назначении. До этого президент своим указом ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева.