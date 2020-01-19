Политика

Стала известна дата всенародного голосования по изменению Конституции

Сразу несколько источников «ФедералПресс» в избирательных комиссиях регионов ЮФО, СКФО и ПФО рассказали о том, что всенародное голосование по изменению Конституции может пройти 26 апреля 2020 года.

Стоит отметить, что это воскресенье, когда и проводят голосования. При этом членам избирательной комиссии рекомендовали не брать выходные или отпуска.

Аналогичную информацию озвучили и в избирательной комиссии Свердловской области, где также посоветовали чиновникам оставаться на рабочем месте.

Так, 3 и 10 мая – праздничные дни, голосование на которых ставить не принято. При этом в 2020 году Россия отметит 75-летие Победы, к которому готовятся абсолютно все регионы. Эксперты уже предполагали, что голосование необходимо провести до майских праздников.

Напомним, изменения в основной закон предложил внести президент России Владимир Путин. По словам главы государства, требования международного законодательства и договоров должны действовать только части, которая не противоречит Конституции. Также ряду чиновников будет запрещено иметь гражданство другой страны.

Владимир Путин также предложил регламентировать такой орган как Госсовет, а Госдума получит право утверждения кандидатуры не только премьера, но и его заместителей и рядовых министров.