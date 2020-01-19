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Политика

Жители Крыма смогут бороться за пост президента

20.01.2020 08:38|ПсковКомментариев: 0

Члены рабочей группы по внесению поправок в Конституцию заявили, что учтут положение жителей Крыма, которые получат возможность бороться за пост президента страны наравне с остальными российскими гражданами. Об этом вошедшие в ее состав эксперты и депутаты рассказали «Известиям».

«Вопрос об ограничении кандидата на должность президента Российской Федерации 25-летием гражданства РФ и отсутствием иного гражданства означает то, что мы автоматически исключаем граждан, проживающих в Крыму и Севастополе», — обозначила проблему заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

По ее словам, итоговое решение этой проблемы будет принято в ходе дискуссий. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг заявил, что рабочая группа займется поиском подходящей формулировки, поскольку «человек, проживающий в Крыму, живет на территории России».

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин добавил, что все поправки, принятые после всенародного голосования, должны работать на «десятилетия вперед». По мнению первого зампреда комиссии ОП по развитию образования и науки Людмилы Дудовой, в поправках необходимо учесть не только Крым и Севастополь, но и ряд других потенциально возможных проблем.

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин предложил закрепить в законодательстве норму, согласно которой главой государства сможет стать россиянин, проживающий на российской территории не менее 25 лет и не имеющий вида на жительство или гражданства других стран. Участники рабочей группы заверили, что учтут все нюансы при подготовке поправок и ничьи права нарушены не будут.

Источник: Псковская Лента Новостей
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