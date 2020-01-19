Политика

Оппозиция решила провести шествие против конституционной реформы 29 февраля

Оппозиция подаст в мэрию Москвы заявку на проведение шествия против конституционной реформы, предложенной Владимиром Путиным. Как сообщает телеканал «Дождь», об этом написал политик Илья Яшин в своем фейсбуке. Акцию планируют провести 29 февраля.

По его словам, такое решение принял оргкомитет марша памяти Бориса Немцова, в который входят представители «Солидарности», ФБК, «Яблока», Парнаса, Либертарианской партии, Партии Перемен и «Мемориала».

«Это будет политический марш, основная цель которого - сменяемость власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов и за это он отдал свою жизнь», - написал Яшин.