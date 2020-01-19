Политика

В Госдуме назвали сроки принятия поправок в Конституцию

В Госдуме заявили, что документ с поправками президента РФ Владимира Путина в Конституцию депутаты могут принять до конца февраля, пишут «Известия».

Законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был внесен на рассмотрение нижней палаты в понедельник, 20 января.

В частности, документ ужесточает требования к кандидатам на должность президента России, наделяет главу государства правом формирования Госсовета, который до сих пор был неконституционным совещательным органом, а также усиливает роль Конституционного суда.

Сообщается, что в четверг, 23 января, проект может быть принят в первом чтении. А до конца февраля - в окончательном. После чего изменения в Конституцию будут вынесены на всеобщее голосование, организацией которого займется специально созданная рабочая группа.