Политика

Юрий Шматов: В поправках в Конституцию важно не только каждое слово, но и каждая буква, точка и запятая

При подготовке поправок в Конституцию нельзя допустить ни одной ошибки, так как это может принести в дальнейшем большой вред. Такое мнение высказал первый председатель Псковского областного Собрания депутатов (1994-2004), депутат четырех созывов Юрий Шматов в беседе с журналистом «Эхо Москвы» в Пскове. Как считает экс-спикер регионального парламента, при внесении изменений в Основной закон страны «не только каждое слово, но и каждая буква, каждая точка и запятая должны быть так расставлены, чтобы у людей действительно не было никаких сомнений».

«Я помню, когда принимали Конституцию, над ней работали не один месяц. Здесь, конечно, Конституция готовая, нужно внести только поправки. Но, нужно исходить из того, что президент внес их не просто так. Он, наверное, давно уже все это согласовал, поэтому так быстро все и идет. Работа, скорее всего, велась уже давно, просто озвучены предложения только сейчас. Но торопиться все равно нельзя», - заявил Юрий Шматов.

«Нам действительно нужны определенные изменения в некоторых статьях. Сегодня есть очень большой перекос - вся власть сосредоточена наверху», - считает экс-председатель областного Собрания. Он также отметил, что «деньги остались все наверху и их распределение тоже». «У нас 90% регионов дотационные, такого не должно быть. Может быть, в связи с изменениями в Конституции появится общий настрой и будут приняты федеральные законы, которые позволят изменить распределение средств, и позволят сделать, чтобы часть средств оставалась в регионах. Почему, например, мы, имея такую границу и собирая налоги, ни рубля не получаем оттуда? Почему хотя бы 5% нельзя оставлять на развитие Псковской области? Но, конечно, в этих поправках мы вряд ли что-то такое увидим» - поделился мнением Юрий Шматов.