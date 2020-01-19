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Политика

Андрей Турчак: Мы по-прежнему воспринимаем правительство как партийное

22.01.2020 13:27|ПсковКомментариев: 1

В «Единой России» по-прежнему воспринимают правительство как партийное. Не только потому, что оно состоит преимущественно из наших однопартийцев, а, в первую очередь, потому, что мы выполняем единую задачу, поставленную президентом России, заявил секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Мы приветствуем сохранение в правительстве основного костяка - тех министров, которые входят в руководящие органы партии - главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха, а также одного из основателей партии, министра обороны Сергея Шойгу», - сказал он, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Турчак также отметил, что в партии позитивно воспринимают «вливание «свежей крови», появление новых министров и вице-премьеров, в том числе коллег по партии - министра экономического развития Максима Решетникова и министра просвещения Сергея Кравцова».

«Это тот самый запрос на обновление и перемены, о которых говорил Владимир Путин. Мы по-прежнему воспринимаем правительство как партийное - не только потому, что оно состоит преимущественно из наших коллег, а, в первую очередь, потому, что мы выполняем общую задачу, поставленную президентом России», - заключил секретарь Генсовета партии.

«Единая Россия» готова к совместной эффективной работе с новым составом правительства, заявила заместитель секретаря Генсовета партии Ольга Баталина.

«Послание президента очень высоко подняло планку требований к работе власти. Рассчитываю, что новому составу правительства удастся их выполнить. «Единая Россия» готова к совместной эффективной работе с новым составом правительства», - сказала она.

По словам парламентария, символично назначение на пост министра экономики губернатора Пермского края Максима Решетникова. «В адрес этого министерства было множество нареканий от регионов за оторванность от реальной жизни, непонимание ситуации на местах. Теперь есть все возможности это исправить», - уверена Баталина.

В свою очередь, заместитель председателя Государственной Думы, член фракции «Единой России» Петр Толстой подчеркнул, что за каждым назначенным министром стоит определенный опыт.

«За каждым из назначенных сегодня министров стоит определенный опыт. Те, кто перешел из прошлого состава правительства, смогли многого добиться, и это основная причина их переназначения», - сказал он.

Так, по его словам, назначенный на должность вице-премьера Марат Хуснуллин - профессионал, который смог выстроить достойную градостроительную политику в Москве, а новому министру просвещения Сергею Кравцову в должности главы Рособрнадзора удалось привести в порядок систему высшего образования.

«Я искренне рад тому, что на своих постах остались министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Кроме того, сохранение позиций силового блока - это гарантии безопасности нашей страны и граждан», - заявил Толстой.

В завершение депутат отметил, что прежнему составу правительства удалось добиться многих изменений в стране. «Прежнему же правительству хочется сказать большое человеческое «Спасибо!», потому что в значительной степени именно благодаря их работе стали возможны многие положительные изменения в нашей стране», - заключил депутат.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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