Политика

Участники праймериз «Единой России» рассказали о своих первых шагах на посту главы Печорского района

Потенциальные кандидаты от «Единой России» - директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик и исполнительный секретарь местного отделения партии Юлия Бабушкина - рассказали о вопросах, которыми будут заниматься в первую очередь, если станут главой Печорского района. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о таких первостепенных проблемах, которые нужно разрешить, претенденты сообщили 22 января, на встрече с избирателями.

«Вопросов много, но решать их нужно командным способом. То есть необходимо создать команду для решения - это первостепенная задача! И тогда мы решим их все!», - отметил Сергей Тарасик.

Юлия Бабушкина же рассказала же о планах следующим образом: «Думаю, первоочередные вопросы - это вопросы ЖКХ. Они - всегда наболевшие. А еще - социально-культурной сферы - это немаловажно. Нужно, чтобы молодежь была в порядке. Ведь дети - наше будущее».

Кроме того, кандидаты разъяснили, почему приняли решение баллотироваться на пост руководителя муниципалитета.

«Я баллотируюсь не первый раз. Уже три раза были попытки, - напомнил Сергей Тарасик. - Всегда есть желание сделать лучше. Хочется реализоваться, использовать свой опыт, а он у меня есть и, как я считаю, - неплохой. Я многое вижу, как надо сделать, и не понимаю, почему так не делается. Конечно, мне бы хотелось это сделать самому. Может, я не вижу каких-то вопросов, которые мешают, потому что они вне моей зоны досягаемости. Но, я думаю, что все решаемо, ведь мы все говорим на одном языке. Я пошел на праймериз, чтобы найти сторонников. Надо объединяться».

Юлия Бабушкина, в свою очередь, отметила, что «решила попробовать разобраться в проблемах и постараться, если получится, их решить».

Напомним, 22 января встреча началась в 15.00 в Доме культуры в деревне Новый Изборск. На встречу пришли два из трех претендентов: директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик и исполнительный секретарь местного отделения партии Юлия Бабушкина. Кандидат, который не присутствует, - самозанятый Владислав Марков.