Политика

Вода и дороги: Кандидаты «Единой России» на пост главы Печорского района назвали первостепенные проблемы Новоизборской волости

Потенциальные кандидаты от «Единой России» - директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик и исполнительный секретарь местного отделения партии Юлия Бабушкина - назвали первостепенные проблемы Новоизборской волости. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, первоочередные проблемные вопросы претенденты обозначили 22 января, на встрече с избирателями.

«Что касается проблем Новоизборской волости, то на первое место я ставлю вопросы, касающиеся качества воды и дорог. Это очень важный момент, - отметил Сергей Тарасик. - Многие жалуются, что в пожароопасный сезон здесь земля горит. Я это понимаю, и все эти вопросы - решаемые. И у нас есть, у кого поучиться - мы живем на границе. Я себе много раз задавал вопрос, почему за границей ничего не горит, почему там меньше с дорогами проблем. Все уже изобретено, осталось - только внедрить. И подходить к этому надо системно. Это первоочередное, что нужно, чтобы управлять районом».

Юлия Бабушкина полностью согласилась с Сергеем Тарасиком.

Напомним, 22 января эта встреча с избирателями началась в 15.00 в Доме культуры в деревне Новый Изборск. На встречу пришли два из трех претендентов: директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик и исполнительный секретарь местного отделения партии Юлия Бабушкина. Кандидат, который не присутствует, - самозанятый Владислав Марков.