Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущие - главный редактор радиостанции Максим Костиков, публицист Константин Калиниченко и главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. Вместе они обсудят вызовы, стоящие перед властью и оппозицией в 2020 году, в контексте федеральных изменений, последних событий, а также региональных трендов. В Псковской области в наступившем году пройдут большие муниципальные выборы, в ходе которых предстоит избрать более тысячи депутатов.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемой теме.