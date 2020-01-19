Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг, 23 января, единогласно поддержали в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, второе чтение поправки пройдет 11 февраля. В связи с этим он призвал комитет по госстроительству и законодательству и фракции продолжить работу над законопроектом.
Документ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» внесли в нижнюю палату в понедельник. Предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Президент Владимир Путин предложил:
- на конституционном уровне закрепить обязательное условие для госслужащих (включая премьера, министров и губернаторов) не иметь иностранного гражданства и вида на жительство;
- ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства;
- исключить оговорку о двух сроках подряд для президента России;
- доверить Госдуме не только согласование, но и назначение премьера, его замов и министров;
- наделить Совет Федерации новыми полномочиями: президент должен согласовывать утверждение глав силовых ведомств с верхней палатой парламента;
- предоставить Совфеду возможность отстранять судей Конституционного и Верховного судов, а также назначать и отстранять генпрокурора и его замов по представлению президента; число судей Конституционного суда будет сокращено с 19 до 11 человек.
- Конституционный суд также получит право по запросу президента проверять конституционность региональных законов до их подписания губернатором.
- закрепить статус Госсовета. Это будет орган для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия госорганов, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства.
- сохранить неизменной статью 15 главного документа о приоритете международного права в России, при этом статья 79 будет уточнять, что решения межгосударственных органов "в их истолковании, противоречащем конституции России", не подлежат исполнению. Определять, возможно ли исполнение таких решений, будет Конституционный суд;
- закрепить в конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума;
- скорректировать право президентского вето: сейчас глава государства может в течение 14 дней наложить вето на принятый парламентом закон, но палаты могут преодолеть его вето - и тогда президент за семь дней (14 дней для конституционных законов) обязан подписать закон. Поправка даст президенту право "в течение указанного срока" (какого именно - не уточняется) оспорить конституционность закона в Конституционном суде. Если суд решит, что закон соответствует конституции - президент обязан будет подписать его за три дня, если нет - вернет в Думу.
После того, как парламент примет законопроект, его вынесут на общероссийское голосование.