Политика

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг, 23 января, единогласно поддержали в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, второе чтение поправки пройдет 11 февраля. В связи с этим он призвал комитет по госстроительству и законодательству и фракции продолжить работу над законопроектом.

Документ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» внесли в нижнюю палату в понедельник. Предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

Президент Владимир Путин предложил:

на конституционном уровне закрепить обязательное условие для госслужащих (включая премьера, министров и губернаторов) не иметь иностранного гражданства и вида на жительство;

ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства;

исключить оговорку о двух сроках подряд для президента России;

доверить Госдуме не только согласование, но и назначение премьера, его замов и министров;

наделить Совет Федерации новыми полномочиями: президент должен согласовывать утверждение глав силовых ведомств с верхней палатой парламента;

предоставить Совфеду возможность отстранять судей Конституционного и Верховного судов, а также назначать и отстранять генпрокурора и его замов по представлению президента; число судей Конституционного суда будет сокращено с 19 до 11 человек.

Конституционный суд также получит право по запросу президента проверять конституционность региональных законов до их подписания губернатором.

закрепить статус Госсовета. Это будет орган для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия госорганов, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства.

сохранить неизменной статью 15 главного документа о приоритете международного права в России, при этом статья 79 будет уточнять, что решения межгосударственных органов "в их истолковании, противоречащем конституции России", не подлежат исполнению. Определять, возможно ли исполнение таких решений, будет Конституционный суд;

закрепить в конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума;

скорректировать право президентского вето: сейчас глава государства может в течение 14 дней наложить вето на принятый парламентом закон, но палаты могут преодолеть его вето - и тогда президент за семь дней (14 дней для конституционных законов) обязан подписать закон. Поправка даст президенту право "в течение указанного срока" (какого именно - не уточняется) оспорить конституционность закона в Конституционном суде. Если суд решит, что закон соответствует конституции - президент обязан будет подписать его за три дня, если нет - вернет в Думу.

После того, как парламент примет законопроект, его вынесут на общероссийское голосование.