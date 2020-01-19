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Политика

Участники предварительного голосования «Единой России» выслушали жителей печорской деревни Лавры

23.01.2020 17:14|ПсковКомментариев: 0

Участники предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата в главы Печорского района выслушали избирателей в деревне Лавры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, встреча прошла сегодня, 23 января.

 

На разговор с населением вышли директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина. Во время беседы претенденты на выдвижение в главы Печорского района из первых уст узнали, какие проблемы, прежде всего, предстоит решить новому руководству. Все желающие смогли обратиться к кандидатам с наболевшими вопросами и предложениями, а ответной реакцией на эти просьбы стало желание оказать людям необходимую помощь и способствовать повышению качества жизни в целом.

В основном речь шла о медицинском обслуживании, транспортной доступности, обеспечении жильем, деятельности управляющих компаний и необходимости привлечения новых кадров.

«Мне очень приятно, что сегодня в зале собрались люди неравнодушные. Понимаю, что вас мучает быт, что есть проблемы с водой, которая не очищается как следует, с дорогами, с транспортным обслуживанием. При этом я также понимаю, как их можно решить. Желание работать есть, здесь необходим системный подход», - отметил Сергей Тарасик.

«Вижу свою дальнейшую работу по партийной линии, хочу вместе с вами разобраться в актуальных вопросах и посодействовать в их решении. Я готова работать и помогать, независимо от вашего выбора в ходе предварительного голосования», - обозначила свою позицию Юлия Бабушкина.

Добавим, что следующая встреча пройдет 24 января в 16.00 в школе № 3 города Печоры (улица Индустриальная, 13).  28 января в 16.00 участники предварительного голосования ответят на вопросы в Печорском районном центре культуры (улица Свободы, 29). В завершение 29 января они пообщаются с населением в деревне Крупп. Разговор состоится в 15:00 в местном Доме культуры.

Единый день предварительного голосования – 2 февраля.

Теги: #Единая Россия #праймериз
Источник: Псковская Лента Новостей
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