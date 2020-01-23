Политика

Избирательная комиссия Псковской области приняла план работы на 2020 год

Сегодня, 24 января, состоялось очередное заседание избирательной комиссии Псковской области под председательством Игоря Сопова. На заседании был принят план работы областного избиркома на 2020 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Члены избирательной комиссии региона единогласно приняли решение внести указанные изменения и возложить контроль за исполнением плана работы на секретаря комиссии Сергея Ковальчука.

Согласно принятым изменениям одним из основных направлений деятельности избирательной комиссии Псковской области станет оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи территориальным (муниципальным) избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований. Также запланировано осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов и референдумов, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий.

Избирательная комиссия также организует работу «горячей линии» связи с избирателями в период подготовки и проведения выборов. В 2020 году избирательной комиссией Псковской области запланирована реализация Концепции обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса в РФ и многое друге.

Несколько следующих вопросов в повестке заседания касались возложения полномочий избирательных комиссий в муниципальных образованиях. С докладами выступил секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук. Решение о возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления и местного референдума на территориальную избирательную комиссию Дедовичского, Струго-Краненского, Локнянского и Плюсского районов единогласно принято членами избирательной комиссии Псковской области.