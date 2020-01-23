Политика

Кремль объяснил отставку правительства Медведева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева. Как рассказал представитель Кремля в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24», решение было принято на фоне новых задач и оценок, которые были озвучены главой государства во время послания Федеральному собранию, пишет «Интерфакс».

По словам Дмитрия Пескова, речь идет, в том числе, о поправках в Конституцию. Он добавил, что правительство Медведева ушло в отставку, «дабы дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития», которые являются экстраординарной задачей. Для решения нужно «правительство с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой в работе и гибкостью в работе», добавил представитель Кремля.

Как отмечает «Лента.ру», 16 января Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра. До этого его кандидатуру поддержали депутаты Госдумы. Впервые в истории не было ни одного голоса против. Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.

В ходе послания Федеральному собранию российский лидер объявил, что в основной закон внесут поправки, в частности, речь идет о закреплении приоритета Конституции РФ над международным правом.