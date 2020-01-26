Политика

Единороссы предложили кандидатуру для избрания председателем Собрания Новоржевского района

Кандидатуру Александра Кузнецова предлагает «Единая Россия» для избрания на должность председателя Собрания депутатов Новоржевского района. Президиум регионального политсовета утвердил соответствующий протокол конференции местного отделения партии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Александр Кузнецов родился в городе Новоржеве. В 1998 году он окончил Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию. В настоящее время занимает должность начальника Новоржевского участка Порховского межрайонного отделения АО «Псковэнергоагент». Депутат, член партии «Единая Россия» с июня 2011 года, входит в состав РПС.