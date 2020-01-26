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Политика

Единороссы предложили кандидатуру для избрания председателем Собрания Новоржевского района

28.01.2020 09:33|ПсковКомментариев: 0

Кандидатуру Александра Кузнецова предлагает «Единая Россия» для избрания на должность председателя Собрания депутатов Новоржевского района. Президиум регионального политсовета утвердил соответствующий протокол конференции местного отделения партии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Александр Кузнецов родился в городе Новоржеве. В 1998 году он окончил Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию. В настоящее время занимает должность начальника Новоржевского участка Порховского межрайонного отделения АО «Псковэнергоагент». Депутат, член партии «Единая Россия» с июня 2011 года, входит в состав РПС.

Источник: Псковская Лента Новостей
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