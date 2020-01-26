Политика

Виктор Широбоков подал документы для участия в выборах главы Печорского района от партии «Социальной защиты»

26 января решением регионального совета политической партии «Социальной защиты» при приглашенном члене ТИК Виктор Широбоков выдвинут кандидатом на должность главы Печорского района на досрочные выборы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель регионального отделения политической партии «Социальной защиты» Олег Траньков.

Вчера, 27 января, Широбоков подал в избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом на предстоящих 5 апреля выборах главы Печорского района.

Избирательная комиссия выдала разрешение кандидату открыть специальный счет для формирования избирательного фонда.

В настоящее время Виктор Ширабоков работает заместителем исполнительного директора АНО «Коммунальный Народный Контроль по Псковской области».