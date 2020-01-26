Федор Турыгин покинул пост руководителя управления информационной политики

Федор Турыгин, недавно назначенный и.о. руководителя управления по информационной политике администрации Псковской области, покинул свой пост. Как сообщил Псковской Ленте Новостей источник, близкий к администрации региона, такое решение связано с переходом Федора Турыгина на другое направление работы.
Временно исполняющим обязанности руководителя управления по информационной политике администрации Псковской области назначен Сергей Новохатка.
Напомним, Федор Турыгин - аспирант факультета государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС. Основатель проекта «Семейное достояние.рф».
В его послужном списке руководство отделом внешних связей Центра исследований сетевого общества и внештатное сотрудничество с АНО «Центр этнорелигиозных исследований».