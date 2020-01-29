Политика

«Дом Советов» с Александром Котовым. ВИДЕО

Сегодня, 29 января, гостем очередного выпуска программы «Дом Советов» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Накануне 39-й сессии Псковского областного Собрания депутатов ведущий программы «Дом Советов», главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Максим Костиков обсудил с Александром Котовым деятельность регионального парламента, в частности, законопроект, регулирующий деятельность «наливаек», и новую редакцию «закона о тишине», которые рассмотрят депутаты на завтрашней сессии.

Кроме того, речь шла о реализации Послания президента Владимира Путина в Псковской области и состоявшейся недавно смене правительства.