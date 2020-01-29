Политика

8 февраля ЛДПР определится с кандидатурой от партии на выборы главы Печорского района

8 февраля пройдет региональная конференция ЛДПР, на которой будет принято решение о выдвижении кандидата от партии на выборы главы Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

По его словам, кандидатом может стать 24-летний руководитель областной молодежной организации ЛДПР, индивидуальный предприниматель в сфере строительства Алексей Марочкин.

Напомним, территориальная избирательная комиссия Печорского района решением 21-й сессии Собрания депутатов Печорского района от 13 января назначила досрочные выборы главы муниципалитета на 5 апреля 2020 года.