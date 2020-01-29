Политика

Александр Кузнецов избран председателем Новоржеского районного Собрания депутатов

В Новоржевском районном Собрании депутатов сменился председатель. Им стал местный житель Александр Кузнецов. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, кандидатура нового председателя поддержана депутатами единогласно.

Александр Кузнецов родился в городе Новоржеве. В 1998 году он окончил Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию. В настоящее время занимает должность начальника Новоржевского участка Порховского межрайонного отделения АО «Псковэнергоагент». Депутат, член партии «Единая Россия» с июня 2011 года, входит в состав РПС.