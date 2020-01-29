Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевая тема - «Битва за местное самоуправление: начало». Ведущие - главный редактор радиостанции Максим Костиков, публицист Константин Калиниченко и главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - обсудят масштабную избирательную кампанию 2020 года и другие актуальные темы общественно-политической жизни.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение.

Трансляция завершена.