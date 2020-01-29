Политика

Александр Котов о поведении «единороссов», межбюджетных отношениях и изменениях в «закон о тишине»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 29 января. Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Накануне 39-й сессии регионального парламента ведущий программы, главный редактор радиостанции Максим Костиков обсудил со своим гостем деятельность областного Собрания, в частности, законопроект, регулирующий деятельность «наливаек», и новую редакцию «закона о тишине». Кроме того, в ходе эфира обсуждался вопрос реализации Послания президента Владимира Путина в Псковской области и состоявшейся недавно смены правительства.

Максим Костиков: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Дом Советов». Меня зовут Максим Костиков, а вместе с нами сегодня в студии председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Здравствуйте, Александр Алексеевич!

Александр Котов: Добрый день.

Максим Костиков: Январь был одним из самых политических месяцев за последнее время. Масса событий и в федеральной, и региональной политической повестке. Так что у меня заготовлено много вопросов. Давайте оттолкнемся от ключевых тем. Хотел поговорить о Послании президента Федеральному Собранию. Вы присутствовали в зале, когда он озвучивал его, уже было много комментариев по этому поводу, идет подготовка к внесению поправок в Конституцию. Александр Алексеевич, что для вас стало самым значимым и резонансным в этом выступлении и насколько вообще предложения президента актуальны, своевременны и как наш регион будет воплощать их в жизнь?

Александр Котов: Нетрудно заметить, что «красной нитью» в Послании звучала тема демографии, и эта тема очень многогранна. Все, что было предложено в рамках Послания, так или иначе, отражается на решении демографической проблемы, с которой наша страна в настоящее время сталкивается. Не секрет, что в нашем регионе эта проблема стоит особенно остро. Мы значительно теряем население по сравнению с другими областями, и в данном контексте предложения президента, связанные с решением демографической проблемы, очень важны. Я слушал Послание, находясь в зале, но потом еще раз прочитал основные его положения.

Так вот если внимательно почитать Послание, становится понятно, что значительное внимание там уделяется и регионам. Больше средств федерального бюджета будет тратиться на меры социальной поддержки, об этом президент четко сказал в своем Послании. Также там четко прозвучала мысль, что важно не только строить новые школы, что приведет к увеличению количества мест, но и обращать внимание на материально-техническую базу существующих учреждений образования. А мы знаем, что состояние наших школ далеко от идеала. Соответственно комфорт и качество обучения поставлены во главу угла, и мы рассчитываем, что сможем тратить выделяемые средства и на ремонт существующих образовательных учреждений.

Также прозвучала мысль, что регионы вместе с федеральным центром должны поработать над модернизацией первичного звена здравоохранения. Поставлена задача завершить строительство ФАПов, где это требуется. С нашей стороны задача - работать над тем, чтобы обеспечить лечебные учреждения кадрами, и мы уже начали двигаться потихоньку в этом направлении. Помимо того, что уже сделано, принято решение увеличить финансирование на приобретение жилья для врачей из других субъектов РФ.

Максим Костиков: Я вот прочитал, что депутаты-единороссы просят губернатора увеличить финансирование на решение этого вопроса. В областном бюджете на эти цели предусмотрено всего 6 млн рублей - это три квартиры в год. Какие здесь могут быть изменения?

Александр Котов: Понимая, что это в том числе и наша задача, мы должны не только рассчитывать на финансирование из федерального бюджета, но и думать о том, что мы сами можем сделать с учетом возможностей регионального бюджета. Мы обсудили этот вопрос на фракции в областном Собрании, пригласили председателя комитета по здравоохранению Марину Гаращенко и в результате пришли к выводу, что в решении кадровой проблемы в медицине наиболее острой является проблема обеспечения врачей жильем. Поэтому мы обратились к губернатору с просьбой предусмотреть дополнительно 25 млн рублей на приобретение жилья. И комитет как раз предоставил нам информацию, где какие квартиры можно закупить, чтобы врачи с конкретными именами и специальностями могли туда заехать и трудиться в наших лечебных учреждениях. Губернатор нас услышал, оперативно его рассмотрел, и на сегодня он поручил подготовить такие поправки финансовому комитету. Надеюсь, поправки будут приняты на февральской сессии, и мы получим дополнительно 25 млн рублей на приобретение жилья врачам из других регионов.

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Максим Костиков: Прочитал в одном из ваших комментариев о необходимости серьезного пересмотра порядка финансирования субъектов РФ. Вы говорили, что тема давно назрела, и я вспомнил, что, когда еще Дмитрий Медведев к нам приезжал в 2017 году, говорили, что межбюджетные отношения будут меняться, и будет нивелироваться разница в бюджетной обеспеченности регионов. И Валентина Матвиенко об этом говорила, и спикер Госдумы Вячеслав Володин, который недавно был в Псковской области, об этом заявлял, а воз и ныне там. Все равно все средства федерация вытягивает на себя, а регионам по остаточному принципу, и губернаторы должны ездить в Москву и снова выбивать для своих регионов деньги. Почему, несмотря на многочисленные обещания, ситуация не меняется?

Александр Котов: Я бы не сказал, что воз и ныне там. Потихоньку этот воз двигается, но не теми темпами, которыми нам хотелось бы. Приняты изменения в методику межбюджетных отношений, но они носили больше косметический характер. Это привело к тому, что разница в межбюджетных отношениях субъектов РФ уменьшилась. Но она все равно остается достаточно высокой. Понятно, что наиболее обеспеченными остаются Москва, Петербург, регионы с природными ресурсами, которые получают налоги от их добычи и реализации, а мы этим ресурсом не располагаем, у нас межбюджетная обеспеченность низкая, поэтому мы предлагаем целый ряд изменений в методику межбюджетных отношений, чтобы разница в уровне бюджетной обеспеченности между субъектами РФ нивелировалась. Этот же вопрос мы поднимали на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Максим Костиков: На встрече депутатов с Володиным обсуждался вопрос изменения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов с учетом акцизов. Как вы видите изменение этой методики? Что это даст региону? Какие средства мы могли бы получать?

Александр Котов: В доходах, которые учитываются при определении налоговой базы субъектов РФ, естественно, присутствуют акцизы. Но мы же знаем, что акцизы - целевой налог, который непосредственно отправляется в дорожный фонд. В Псковской области доля акцизов по итогам 2019 года составляла 16%. Это самая высокая доля акцизов из всех регионов РФ. В ближайших субъектах доля акцизов обычно в два раза меньше - 7 - 8%. Основная масса - порядка 3%, и средняя доля акцизов в доходах бюджетов по России составляет 3%. Это к чему приводит? Доходная база у нас достаточно высокая, и это приводит к тому, что мы не можем получить больше дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Тем не менее, поступления от акцизов мы не можем тратить на текущие обязательства, все они уходят в дорожный фонд, что само по себе хорошо: дорожный фонд увеличивается, с дорогами тоже надо работать. Но мы не можем тратить эти деньги на расходы текущего характера. Поэтому наше предложение заключается в том, чтобы либо акцизы не учитывать совсем в базовых доходах, используемых при расчете, либо учитывать их не выше, чем среднероссийский показатель. Если такое изменение в методику будет внесено, естественно, мы сразу же почувствуем существенную поддержку за счет средств федерального бюджета в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, и вот эта разница между субъектами может значительно сократиться.

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Звонок радиослушателя: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Вопрос такой. Недавно был скандал с главой Чувашии, который заставил спасателя прыгать за ключами от машины, после чего его исключили из партии. Как вы относитесь к этой ситуации и считаете ли такую меру наказания справедливой?

Максим Костиков: Действительно, Александр Алексеевич, вы как до недавнего времени секретарь регионального отделения «Единой России» сталкивались с не очень этичными поступками единороссов. Как вы считаете, должна ли партия с такими бороться или все-таки профессионализм важнее?

Александр Котов: Резко негативно отношусь к такому поведению чиновников, а тем более занимающих высшие госдолжности. Такого быть в принципе не должно. Люди с такими полномочиями и доверием населения ни в коем случае не должны вести себя так. Поэтому считаю, что исключение из партии - самая адекватная мера, которая могла бы быть предпринята в данном случае. Еще лучше было бы, если бы он добровольно сложил с себя полномочия, понимая, что утратил доверие граждан. Мне бы было очень стыдно перед людьми за такое поведение.

Максим Костиков: Я уж тогда в продолжение темы спрошу. На днях депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин был исключен из фракции «Единая Россия». Как вы прокомментируете данное решение и насколько вообще такие меры практикуются?

Александр Котов: Практикуются, но не очень широко, прямо скажем.

Максим Костиков: Да, Ульяну Михайлову еще не исключили из фракции «Единая Россия» в областном Собрании депутатов.

Александр Котов: Да, пока еще не исключили из фракции Псковского областного Собрания, но, думаю, что, возможно, нам придется к этому вопросу вернуться. Сразу могу сказать, что я как раз сторонник таких действий. Все-таки фракция - коллективный орган. Депутаты избираются при поддержке партии «Единая Россия», поэтому у каждого такого депутата есть обязательства перед партией, фракцией, коллегами. И надо подобающе себя вести. Если члены фракции допускают действия, которые не вписываются в принципы, идеологию партии, не соблюдают положение, которое утверждено органами, дисциплину фракции, мне кажется, таким депутатам точно не место, и надо искать для себя другую политическую нишу или, если это возможно, оставаться вне партии, вне фракции. Не знаю, возможно ли в наше время эффективно выполнять депутатские полномочия, находясь вне политических сил.

Максим Костиков: Как депутат Всеволод Козловский. Он же сейчас вне фракции.

Александр Котов: Да, он сейчас не фракционный. Но не думаю, что после выхода из фракции у него появилось больше возможностей решать проблемы избирателей, которые направили его в областное Собрание.

Максим Костиков: Александр Алексеевич, возвращаюсь к теме вашей встречи со спикером Госдумы. Разговаривал со многими участниками этого мероприятия, и все они были в легком шоке. В нашей «засушенной» политической жизни мы давно не наблюдали такой вакханалии, плюрализма мнений и свободной дискуссии, которые явило нам субботнее совещание в 3,5 часа. Там и оппозиции дали слово, и правоверным сторонникам партии власти. Было много острых тем, нагоняев со стороны спикера Госдумы в адрес некоторых депутатов, которые задавали острые вопросы. В общем-то, все краски. Как вы сами относитесь к таким мероприятиям? Нужны ли они и как влияют в том числе и на политический климат?

Александр Котов: Я считаю, что такие мероприятия нужны. Они приносят пользу обеим сторонам, в данном случае и Госдуме, и нам, депутатам регионального парламента. Была возможность задать любые вопросы. Кто-то использовал это для того, чтобы обозначить самые насущные проблемы Псковской области, кто-то касался политической темы, взаимоотношений парламентских партий. Вы правильно сказали, там был самый широкий спектр вопросов. Мне кажется, встреча получилась живая, энергичная. Вячеслав Викторович довольно охотно отвечал на вопросы, и самое главное, что я хочу подчеркнуть, - что эта встреча не пройдет бесследно и не останется незамеченной.

Максим Костиков: Это не просто шоу.

Александр Котов: Да, не просто шоу. По ряду вопросов будут предприняты конкретные шаги. В том числе рассчитываю, что и по вопросу межбюджетных отношений тоже будут приняты соответствующие решения. По крайней мере, я очень этого жду. Мы договорились о том, что уже в Москве, в рамках работы Госдумы, мы такую встречу проведем и посмотрим, что можно сделать и с нашей стороны, и со стороны федеральных законодателей, чтобы оказать Псковской области помощь и поддержку в решении вопросов, которые были озвучены.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, я Валерий Александрович из города Пыталово, и у меня такой даже не вопрос, а просьба. У нас под боком Евросоюз, к нам приезжают люди, и это ужас - по дорогам не проехать, главная улица такая, что только пешком ходить можно. Предприятия, которые были, позакрывались, рабочих нет - одни магазины, которых уже сотня в городе на 5 тысяч населения. Ой, не вкладываются в приграничный район средства. Средства идут в Псков, Великие Луки, а вот маленькие города остаются в тени.

Максим Костиков: Вот такой крик души. Как прокомментируете? Давно ли были в приграничных районах, что там происходит? Печорский район у нас тоже приграничный, там сейчас разгораются политические страсти перед выборами.

Александр Котов: Валерий Александрович прав, конечно. Мы находимся на границе с ЕС, и то, что сейчас он сказал про Пыталово, могу сказать про всю Псковскую область, потому что вся она располагается на западной границе РФ, и мы хотели бы с учетом этого больше внимания к нам, потому что наш регион - «визитная карточка» страны. Но дело не в этом. Не соглашусь с Валерием Александровичем лишь в том, что у нас все деньги идут в Псков и Великие Луки, а райцентрам остается мало. Действительно, большая часть идет в города, если говорить о проблемах с ремонтом улиц в населенных пунктах, но надо понимать, что Псков - областной центр, в котором проживает большая часть населения региона - 200 тысяч, в Великих Луках - 100. Но в то же время деньги выделяются и на ремонт улиц в райцентрах, поэтому если сегодня остро стоит ремонт главной улицы в Пыталово, нужно оформить заявку и претендовать на субсидию из областного бюджета на выполнение ремонтных работ. И еще хочу подчеркнуть. Была задача привести федеральные дороги в нормативное состояние. На сегодня эта работа завершается, и это видно по федеральным трассам, проходящим по территории нашего региона. Активно ведутся работы на трассе Р-23, они должны завершиться в следующем году. Большая часть средств направляется в область, чтоб мы могли привести в надлежащее состояние дороги регионального и муниципального значения, и мы рассчитываем на то, что в следующие несколько лет будет проведена серьезная работа в этом направлении.

Максим Костиков: Не могу вас не спросить о поправках в Конституцию, которые предложил президент Путин. Они достаточно серьезные и, по мнению многих, резко поменяют политический ландшафт в стране, изменят саму политическую систему. В частности, увеличивается роль парламентских институтов, Совета Федерации, Госдумы, которую теперь будет утверждать правительство. И соответственно мы ожидаем увеличения роли законодательных органов власти в регионах. Ваше отношение к поправкам Путина. Насколько верно будет выстроен баланс властей? Насколько повысится роль регионов через Госсовет, где заседают губернаторы? Чего от всего этого ждете?

Александр Котов: Я считаю, что президент отреагировал просто на запросы нашего общества, потому что на протяжении последнего ряда лет как раз звучали предложения усилить роль законодательных органов власти, Федерального Собрания, и вот сегодня мы видим, что такие предложения, отражающие запросы общества, прозвучали. Значительно усиливается роль Госдумы и Совета Федерации. Наверное, можно говорить о том, что усилится и роль законодательных органов власти в субъектах РФ, но в целом считаю, что на региональном уровне у нас достаточно полномочий. Нам просто нужно до конца, эффективно, по максиму использовать то, чем мы располагаем.

Максим Костиков: Например, сегодня областное Собрание утверждает только первого заместителя губернатора, а в некоторых регионах, я знаю, что заксобрание утверждает блок вице-губернаторов, а то и все правительство региона. Как вы к таким вещам относитесь? Не считаете необходимым ввести такие меры влияния регионального политического сообщества на губернаторов?

Александр Котов: Думаю, вполне достаточно роли нашего законодательного органа при утверждении первого заместителя губернатора. Первый зам - достаточно высокая должность, и мы понимаем, что, если губернатор отсутствует, его полномочия исполняет первый заместитель и несет определенную ответственность. Этого вполне достаточно. Если бы мы утверждали всех замов, это было бы, на мой взгляд, в некоторой степени вмешательство в деятельность губернатора, поскольку он как высшее должностное лицо несет ответственность за работу органов исполнительной власти и за работу тех же замов, которых он назначает. Поэтому надо дать человеку возможность самому подбирать себе кадры, с которыми ему будет комфортно и профессионально работать. А у нас есть возможность в рамках наших заседаний послушать губернатора, и такие нормы предусмотрены законом о Псковском областном Собрании, и нашим Регламентом. Напомню, губернатор ежегодно выступает с отчетом о деятельности администрации в областном Собрании, и в рамках этого мы можем осуществлять контрольные полномочия и в том числе спросить с губернатора за работу его замов по каким-то направлениям.

Звонок радиослушателя: Александр Алексеевич, мне бы хотелось знать, для чего в нашем городе с населением 200 тысяч столько продуктовых магазинов, супермаркетов, ларьков, в том числе которые портят облик города. В супермаркетах достаточно в аренду сдается магазинов для тех, кто хочет вести торговлю. Зачем дополнительные ларьки на остановках? Как-то надо понять нам, куда идут деньги от такого количества торговых точек.

Александр Котов: Начнем с того, что торговля - это предпринимательская деятельность, и бюджет в этом никак не замешан. У нас в этом смысле нет никаких отношений. Что касается количества продуктовых магазинов, это рыночная среда, и их количество определяется наличием спроса. У нас происходит такое движение. Некоторые магазины открываются, некоторые закрываются.

Максим Костиков: Понятно, спрос рождает предложение, как говорил Адам Смит.

Александр Котов: Поэтому здесь, на мой взгляд, не требуется никакого вмешательства со стороны органов власти. А вот что касается ларьков, то это как раз вопрос органов местного самоуправления. Именно они утверждают схему размещения объектов нестационарной торговли, и в этом смысле можно подумать. Есть нарекания со стороны жителей по поводу неопрятного вида города из-за ларьков. Это вопрос, над которым работа не завершена. Знаю, что органы власти Пскова сейчас активно этим занимаются. Но здесь тоже палка о двух концах. Мы понимаем, что торговые павильоны - это то, чем живут многие предприниматели и то, за счет чего они в том числе пополняют городской бюджет налоговыми платежами, поэтому здесь надо учитывать как интересы предпринимателей, так и интересы граждан.

Максим Костиков: Понятно. Адресуем этот вопрос главе администрации города Александру Братчикову, когда он придет к нам на эфир, а я хотел бы затронуть блок вопросов, связанных с предстоящей сессией областного Собрания. Одна из острых тем - проект федерального закона, регулирующий деятельность «наливаек», расположенных на первых этажах домов. Его депутаты регионального парламента рассмотрят на ближайшей сессии уже завтра (30 января - ред.). Тема «наливаек» стоит в нашем регионе остро уже десятилетие. Кто только ни пытался с ними бороться, но пока, я бы сказал, в этой борьбе абсолютный проигрыш со стороны власти и правоохранительных органов. Ничего не удается сделать, и по сути они процветают буйным цветом. Так что же этот закон даст и какова ваша позиция?

Александр Котов: У меня достаточно кардинальная позиция по этому вопросу. Мы рассчитываем, что этот закон даст нам полномочия вводить на региональном уровне дополнительные ограничения в организации работы этих «наливаек». Причем, эти ограничения должны свести их работу к нулю, желательно сразу. Чувствую, что вызову сейчас шквал возмущения, прежде всего, со стороны тех, кто занимается этим видом бизнеса, но я считаю, что это бизнес некорректный, он построен на человеческих слабостях, и в настоящее время приносит большие неудобства тем, кто проживает в этих домах, сталкивается с «наливайками», расположенными на придомовых территориях. Такого быть не должно, а если копнуть тему глубоко, надо задать вопрос, а почему вообще эти «наливайки» возникли. А возникли они потому, что начали вводить ограничения на продажу алкоголя в вечернее время. Вопрос надо рассматривать в совокупности. С одной стороны, нужно, чтобы этих «наливаек» не было, потому что это пародия на общественное питание, а с другой нужно смотреть, чтобы время продажи алкоголя было таким, которое позволяло бы людям, когда они испытывают необходимость в покупке алкоголя, делать это в цивилизованных магазинах, где нет контрафакта. Естественно, в этом направлении мы будем дальше работать.

Максим Костиков: Еще один закон, который принят, но абсолютно не работает, - «закон о тишине». Как и в случае с «наливайками», знаю, что в этом вопросе много вопросов к правоохранительным органам. Они не реагируют на обращения граждан либо стараются в это не вмешиваться. В результате закон не работает. Граждане обращаются, а толку нет. В связи с этим вопрос, какие меры законодатели предусматривают, чтобы заставить полицию реагировать на обращения граждан? Могу сказать как журналист, что к нам идет очень много обращений, что полиция на «наливайки» не реагирует.

Александр Котов: И мы на приемах граждан тоже с этим сталкиваемся. Люди говорят, что невозможно найти управу на тех, кто нарушает нормы «закона о тишине», но с недавних пор ситуация значительно меняется в лучшую сторону. Между администрацией области и МВД заключено соглашение, по которому органам внутренних дел в регионах предоставлено право составлять административные протоколы, в том числе по статьям «закона о тишине». В результате ситуация поменялась, и, по данным областного УМВД, более 600 граждан и юрлиц привлечены к административной ответственности за нарушение «закона о тишине». Грубо говоря, лед тронулся. С другой стороны закон предусматривает ответственность по нарушению закона только внутри многоквартирных жилых домов.

Максим Костиков: А на частных территориях? Когда, например, собаки громко лают.

Александр Котов: Таких норм пока не было, но губернатор внес в областное Собрание законопроект, который предусматривает расширение норм. Так, предусматривается административная ответственность за нарушение режима тишины на общественных территориях, в садовых товариществах, в частном секторе. Мы рассчитываем, что если этот закон будет завтра принят, появится больше возможностей спрашивать с тех, кто его не соблюдает. И надеюсь, скоро люди почувствуют действие этого закона.

Максим Костиков: Как я понимаю, фейерверков, которые запускают, это тоже касается. И тех, кто оставляет свои машины, не отключив сигнализацию. Там широкий спектр.

Александр Котов: Да, у нас широкий спектр норм, за нарушение которых можно привлечь к административной ответственности. Здесь нужно учитывать интересы не только тех, кто хочет покоя и тишины, но и тех, кто вынужден их нарушать, например, проводя какое-то мероприятия во внеурочное время. Думаю, мы найдем компромисс, когда будут учитываться интересы всех.

Максим Костиков: Прочитал на Псковской Ленте Новостей, что социальный комитет регпарламента поддержал законопроект об увеличении количества многодетных семей, которые имеют право на соцподдержку. Давайте чуть больше обсудим эту тему, ибо она перекликается с темой Послания Путина в части поддержки института брака и семьи. Какие меры региональной поддержки сегодня предусмотрены?

Александр Котов: В данном случае речь идет о региональном маткапитале. Как известно, у нас установлен маткапитал на третьего и последующих детей, и по действующему закону Псковской области он выплачивается в случае, если среднедушевой доход такой семьи ниже, чем по региону.

Максим Костиков: При оценке этого дохода учитываются ли меры федеральной поддержки в виде маткапитала?

Александр Котов: Нет, потому что это специальная целевая помощь, которая предоставляется населению. В данном случае поправки предусматривают предоставление соцподдержки семьям, у которых среднедушевой доход ниже, чем двукратная величина прожиточного минимума, и это приведет к увеличению числа многодетных семей, которые будут получать эти меры поддержки. Это как раз те действия, которые предприняты в том числе в рамках реализации Послания президента.

Максим Костиков: У многих возникает опасение, насколько удастся такой широкий набор мер и форм соцподдержки, которые озвучил Путин, ввести за счет федерального бюджета? Либо это будет пропорционально из федерального и регионального бюджета? Готов ли наш региональный бюджет к выполнению Послания Путина и реализации нацпроектов? Получим ли мы на это значительные средства или придется перераспределять имеющиеся средства?

Александр Котов: Понятно, что возможности нашего бюджета ограничены, но основные меры поддержки будут в основном осуществляться преимущественно за счет федерального бюджета, и Путин это подчеркнул. Такие возможности у федерального бюджета есть. Бюджет в 2019 году исполнен с профицитом, значительно выросли резервные фонды, поэтому объем средств, которые потребуются на реализацию Послания, вполне сопоставим с тем, что имеется. В то же время там есть обязательства, которые мы должны выполнить на областном уровне.

Максим Костиков: Например, горячее питание младших школьников.

Александр Котов: Горячее питание младших школьников тоже будет осуществляться за счет федерального бюджета, а нам надо на региональном уровне предусмотреть инфраструктуру, то есть сделать так, чтобы в каждом учреждении образования были оборудованы пищеблоки и организованы столовые, и мы этим сейчас занимаемся. Выплата в 5 тысяч рублей за классное руководство - это обязательство, которое частично возможно буде выполнить за счет федерального бюджета. Существующие сегодня выплаты за классное руководство тоже должны быть сохранены, это тоже наше расходное обязательство. Не думаю, что нагрузка на областной бюджет резко возрастет. В любом случае мы эти средства будем предусматривать, поскольку считаем это приоритетом.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, Сергей Маркелов, Печоры. Вопрос по предоставлению льгот ветеранам труда. Например, в Пскове мне эту льготу предоставили в ГППО «Псковпассажиравтотранс, а в ООО «Нива» отказали. Второй вопрос - при прежнем губернаторе областное Собрание резко снизило размер выплат ветеранам труда. Будет ли что-то делаться для восстановления их размера с учетом того, что инфляция растет?

Александр Котов: По поводу транспортных предприятий. Да, действительно льготы ветеранам труда предоставляются, но только через госпредприятие, осуществляющее пассажирские перевозки. Частично в этом процессе задействованы и другие перевозчики. Конкретно по «Ниве» не могу сразу сказать, можно ли через этого частного перевозчика предоставлять льготы тем, кто имеет на это право. По поводу других льгот и мер социальной поддержки ветеранам — их не уменьшили. Мы просто помним, что была введена ежемесячная денежная выплата, которая заменила собой предусмотренные законом меры социальной поддержки, и мы договорились, что ежегодно размер этой ежемесячной выплаты будет индексироваться. Мы проиндексировали ее в прошлом году, в этом тоже она предусмотрена.

Максим Костиков: В конце эфира хотел вас спросить про выборы в этом году. Как ваша партия к ним готовится, какие задачи перед собой ставите?

Александр Котов: Да. Очень важная избирательная кампания предстоит. Эта муниципальный уровень, самая близкая к населению власть, поэтому мы уделяем самое серьезное внимание организации и проведению этих выборов. Готовятся списки потенциальных кандидатов. Кстати, задача это непростая с учетом не очень большой конкуренции. Это я еще мягко говорю, а так дела обстоят еще более серьезно. Желающих стать депутатами городских и сельских поселений особо не наблюдается, поэтому приходится работать с людьми просить, убеждать, а в некоторых случаях уговаривать. Именно тех людей, которые сегодня могут работать, имеют опыт, пользуются авторитетом среди избирателей. Непростая это работа, но мы ее проводим. Ставим задачу, чтобы кандидаты от «Единой России» сегодня на всех муниципальных выборах одержали победу, в том числе на выборах глав районов.

Максим Костиков: Это был Александр Котов. Слушайте нас на радио «Эхо Москвы» в Пскове. Спасибо.

Александр Котов: Спасибо.