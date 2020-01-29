Политика

Лев Шлосберг призвал власти прислушиваться к мнению людей

«Россия вступила в период существенных политических перемен. В этот период очень важно внимательно прислушиваться к мнению людей», - такую мысль озвучил лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов во время выступления, предваряющего 39-й сессию регионального парламента. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое выступление парламентарий посвятил анализу исследований, проведенных «Левада-центром».

В частности, он обратил внимание, что согласно опросу, проведенному в конце лета прошлого года, россияне больше всего опасаются роста цен и бедности. «Мы так и не смогли преодолеть в стране массовую бедность. Свыше 35 млн человек являются бедными», - добавил депутат.

Также он отметил, что население волнует коррупция, рост безработицы, недоступность многих видов медицинского обслуживания и расслоение общества на богатых и бедных.

Особое внимание Лев Шлосберг обратил на то, что опасения жителей страны за состояние экологии обогнало даже страх перед террористической угрозой и войнами. В доказательство своих слов он привел данные опроса «Левада-центра», проведенного в декабре прошлого года, в котором респонденты делились своими страхами перед глобальными угрозами. Отдельно он отметил, что жители страны озабочены проблемой утилизации бытовых отходов, что, на взгляд Льва Шлосберга, наглядно отражает ход мусорной реформы в России.

Депутат также отметил, в рейтинге личных страхов людей лидируют страх за близких, страх перед мировой войной, перед болезнями и страх бедности. «Три из них так или иначе связаны с действиями властей», - подчеркнул он.

Также Лев Шлосберг указал на высокий потенциал протестного движения в стране, причем как экономического характера, так и политического.

«В оценке деятельности государственной власти сегодня преобладают отрицательные оценки. Наблюдается нарастание протестных настроений, причем экономические протесты порождают политические. Население находится в постоянном ожидании от власти чего-то плохого. В этом смысле власти ошибаться нельзя. Но она постоянно ошибается», - заключил Лев Шлосберг.