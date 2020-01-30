О судьбе «наливаек», снюсов и символов власти

Для большинства вопросов 39-й сессии Псковского областного Собрания докладчиков не потребовалось, так хорошо региональные парламентарии изучили материалы заседания на профильных комитетах, и, наверное, если бы не требования регламента, все документы можно было бы одобрить в пять минут - пакетным голосованием. Сессия оказалась на редкость скоротечной: 15 вопросов повестки дня и тайное голосование по кандидатуре нового члена облизбиркома депутаты легко уложили в полтора часа.
Так, руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков призвал региональные власти осуществлять проверки «управляек», работающих в ЖКХ, не дожидаясь запросов от депутатов Госдумы, в данном случае, понятно, от «либерал-демократов». В качестве примера депутат Минаков привел случай с «УК ЖКХ Псковского района», начислявшей в свою пользу десятки миллионов рублей и проверенной надзорным комитетом только после запроса федеральных депутатов, и только по одному многоквартирному дому в Писковичах: «Мы взяли один дом наобум и сразу выявили там нарушения. Мы создали новый запрос в адрес комитета с просьбой проверить законность деятельности данной компании по всем домам, а у нее их десятки. Уверен, что данная компания не единственная, которая так «радует» наших граждан», - заявил Антон Минаков.
Коммунист Дмитрий Михайлов выступил по поправкам к Конституции, за которые в первом чтении проголосовала фракция КПРФ в Госдуме. У зюгановцев собственный список поправок, и, по словам Дмитрия Михайлова, они одобрят срочную конституционную реформу только в том случае, если коллеги одобрят их инициативы. Согласно поправкам коммунистов, недра страны нужно национализировать, русские должны получит статус «государство образующего народа», а выход на пенсию в России необходимо вернуть в формат 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Кроме того, Дмитрий Михайлов предложил высвободившиеся из-за бесснежной зимы деньги направить на реставрацию в Пскове памятника Ленину, у которого (человека, а не памятника) в этом году круглый юбилей - 150 лет со дня рождения.
Явно далекий от реализма, фантастический характер предложений депутата Михайлова вызвал недвусмысленно ироничные усмешки на лицах депутатов, в частности, на лице депутата-яблочника Льва Шлосберга, когда же сам лидер местного «Яблока» встал за трибуну, нескрываемая ирония буквально разлилась по залу заседаний. В этом смысле по части взаимного троллинга 39-ая сессия определенно удалась. Главный псковский яблочник устроил коллегам по депутатскому корпусу нечто вроде ликбеза, основанного на исследованиях социологов из «Левада-центра».
Свое выступление докладчик назвал «Россия на перепутье 2020» и, демонстрируя таблицы и графики, выложенные в интернет «Левада-центром», живописал мрачную картину основных фобий россиян, среди которых на первом месте - страх болезни близких и детей, на втором – война, а на третьем – произвол властей. Также людей очень тревожат коррупция, рост безработицы, недоступность медицинского обслуживания и резкое расслоение общества на богатых и бедных, число которых постоянно растет. «Население находится в постоянном ожидании от власти чего-то плохого. В этом смысле власти ошибаться нельзя. Но она постоянно ошибается», - сделал ожидаемый вывод из озвученной информации Лев Шлосберг.
Итак, согласно принятым законопроектам, шуметь теперь нельзя практически нигде, ни в городе, ни в деревне, если только вы не живете на отшибе или на хуторе, вокруг которого один безлюдный пустырь или дремучий лес. Во-вторых, жевательные снюсы, содержащие никотин, отныне в Псковской области запрещены. И, в-третьих, псковские парламентарии одобрили думский законопроект об ограничении торговли алкоголем в многоквартирных домах под видом точек общепита.
Здесь заметим, что, когда документ будет окончательно принят Госдумой, хозяевам «наливаек» придется обязательно заручаться мнением жителей. Быть или не быть ночному кафе в доме, будут решать на общих собраниях собственники квартир, и очевидно, что мало кто из жителей многоэтажек будет за продажу алкоголя на первых этажах и в подъездах. Судя по всему, закон имеет шанс поставить крест на существовании «наливаек» в России. Впрочем, не будем спешить с выводами. Дождемся голосования в Государственной Думе.
По восьмому вопросу, нейтрально озаглавленному «О внесении изменений в закон «Об административных нарушениях» выступил депутат Псковской городской Думы, лидер псковских эсеров Олег Брячак. Речь в его выступлении шла о защите государственных символов Псковской области – флага, герба и гимна – от возможных надругательств, в качестве коих Олег Брячак видит необоснованное использование юридическими лицами герба и флага на документах.
По мнению Олега Брячака, неправильно, что действующий закон распространяется только на физлиц и чиновников, не затрагивая юрлиц, которые часто используют государственную символику без надлежащих на то оснований и тем самым вводят граждан в заблуждение, и эту недоработку необходимо исправить. После короткой, но бурной дискуссии: Лев Шлосберг и Всеволод Козловский задавали свои вопросы явно только для того, чтобы потроллить то ли коллегу из гордумы, то ли спикера, то ли губернскую власть в целом, – региональные парламентарии все же одобрили законопроект в первом чтении и отправили его на доработку.
В завершение сессии депутаты проголосовали за кандидатуру нового члена облизбиркома, которым стал глава аппарата администрации Псковского района, экс-кандидата в губернаторы от Партии пенсионеров Сергей Кулаков: 32 депутата высказались «за», и только 8 – «против».
Александр Донецкий