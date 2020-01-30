Политика

О судьбе «наливаек», снюсов и символов власти

Для большинства вопросов 39-й сессии Псковского областного Собрания докладчиков не потребовалось, так хорошо региональные парламентарии изучили материалы заседания на профильных комитетах, и, наверное, если бы не требования регламента, все документы можно было бы одобрить в пять минут - пакетным голосованием. Сессия оказалась на редкость скоротечной: 15 вопросов повестки дня и тайное голосование по кандидатуре нового члена облизбиркома депутаты легко уложили в полтора часа.

Депутаты могли бы отработать еще быстрее, если бы не традиционные «пятиминутки гнева», предваряющие повестку сессии. Но правом высказаться воспользовались члены сразу трех оппозиционных партий – КПРФ, ЛДПР и «Яблока». И, как обычно, это были больше политические заявления, нежели напрямую связанные с законотворчеством.

Так, руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков призвал региональные власти осуществлять проверки «управляек», работающих в ЖКХ, не дожидаясь запросов от депутатов Госдумы, в данном случае, понятно, от «либерал-демократов». В качестве примера депутат Минаков привел случай с «УК ЖКХ Псковского района», начислявшей в свою пользу десятки миллионов рублей и проверенной надзорным комитетом только после запроса федеральных депутатов, и только по одному многоквартирному дому в Писковичах: «Мы взяли один дом наобум и сразу выявили там нарушения. Мы создали новый запрос в адрес комитета с просьбой проверить законность деятельности данной компании по всем домам, а у нее их десятки. Уверен, что данная компания не единственная, которая так «радует» наших граждан», - заявил Антон Минаков.

Коммунист Дмитрий Михайлов выступил по поправкам к Конституции, за которые в первом чтении проголосовала фракция КПРФ в Госдуме. У зюгановцев собственный список поправок, и, по словам Дмитрия Михайлова, они одобрят срочную конституционную реформу только в том случае, если коллеги одобрят их инициативы. Согласно поправкам коммунистов, недра страны нужно национализировать, русские должны получит статус «государство образующего народа», а выход на пенсию в России необходимо вернуть в формат 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Кроме того, Дмитрий Михайлов предложил высвободившиеся из-за бесснежной зимы деньги направить на реставрацию в Пскове памятника Ленину, у которого (человека, а не памятника) в этом году круглый юбилей - 150 лет со дня рождения.

Явно далекий от реализма, фантастический характер предложений депутата Михайлова вызвал недвусмысленно ироничные усмешки на лицах депутатов, в частности, на лице депутата-яблочника Льва Шлосберга, когда же сам лидер местного «Яблока» встал за трибуну, нескрываемая ирония буквально разлилась по залу заседаний. В этом смысле по части взаимного троллинга 39-ая сессия определенно удалась. Главный псковский яблочник устроил коллегам по депутатскому корпусу нечто вроде ликбеза, основанного на исследованиях социологов из «Левада-центра».

Свое выступление докладчик назвал «Россия на перепутье 2020» и, демонстрируя таблицы и графики, выложенные в интернет «Левада-центром», живописал мрачную картину основных фобий россиян, среди которых на первом месте - страх болезни близких и детей, на втором – война, а на третьем – произвол властей. Также людей очень тревожат коррупция, рост безработицы, недоступность медицинского обслуживания и резкое расслоение общества на богатых и бедных, число которых постоянно растет. «Население находится в постоянном ожидании от власти чего-то плохого. В этом смысле власти ошибаться нельзя. Но она постоянно ошибается», - сделал ожидаемый вывод из озвученной информации Лев Шлосберг.

Что до вопросов «повестки дня», то депутаты, повторюсь, приняли их почти без обсуждения, несмотря на то, что, по крайней мере, три из них – о тишине в общественных местах, о запрете так называемых снюсов и о пресловутых «наливайках» - являются достаточно резонансными. Все они стали реакцией на постоянные обращения возмущенных граждан.

Итак, согласно принятым законопроектам, шуметь теперь нельзя практически нигде, ни в городе, ни в деревне, если только вы не живете на отшибе или на хуторе, вокруг которого один безлюдный пустырь или дремучий лес. Во-вторых, жевательные снюсы, содержащие никотин, отныне в Псковской области запрещены. И, в-третьих, псковские парламентарии одобрили думский законопроект об ограничении торговли алкоголем в многоквартирных домах под видом точек общепита.

Здесь заметим, что, когда документ будет окончательно принят Госдумой, хозяевам «наливаек» придется обязательно заручаться мнением жителей. Быть или не быть ночному кафе в доме, будут решать на общих собраниях собственники квартир, и очевидно, что мало кто из жителей многоэтажек будет за продажу алкоголя на первых этажах и в подъездах. Судя по всему, закон имеет шанс поставить крест на существовании «наливаек» в России. Впрочем, не будем спешить с выводами. Дождемся голосования в Государственной Думе.

По восьмому вопросу, нейтрально озаглавленному «О внесении изменений в закон «Об административных нарушениях» выступил депутат Псковской городской Думы, лидер псковских эсеров Олег Брячак. Речь в его выступлении шла о защите государственных символов Псковской области – флага, герба и гимна – от возможных надругательств, в качестве коих Олег Брячак видит необоснованное использование юридическими лицами герба и флага на документах.

По мнению Олега Брячака, неправильно, что действующий закон распространяется только на физлиц и чиновников, не затрагивая юрлиц, которые часто используют государственную символику без надлежащих на то оснований и тем самым вводят граждан в заблуждение, и эту недоработку необходимо исправить. После короткой, но бурной дискуссии: Лев Шлосберг и Всеволод Козловский задавали свои вопросы явно только для того, чтобы потроллить то ли коллегу из гордумы, то ли спикера, то ли губернскую власть в целом, – региональные парламентарии все же одобрили законопроект в первом чтении и отправили его на доработку.

В завершение сессии депутаты проголосовали за кандидатуру нового члена облизбиркома, которым стал глава аппарата администрации Псковского района, экс-кандидата в губернаторы от Партии пенсионеров Сергей Кулаков: 32 депутата высказались «за», и только 8 – «против».

Александр Донецкий