Иван Цецерский: Президент задал новый тон работы муниципальному уровню власти

Президент Владимир Путин задал новый тон работы муниципальному уровню власти, написал председатель правления Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления, депутат Псковской городской Думы Иван Цецерский на своей страничке в соцсети Instagram по итогам прошедшего накануне Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления.
«Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления сегодня был насыщен повесткой по национальным проектам и результативным по принятым решениям», - подчеркнул Иван Цецерский.
В частности, было решено предусмотреть дополнительно 10 млрд рублей на мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов с населением свыше 100 тысяч жителей; обеспечить финансирование Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» с этого года в размере 1 млрд рублей ежегодно; предусмотреть в местных бюджетах 5% расходов с учетом мнения граждан (на благоустройство, досуг, детские площадки и т.п.); подготовить предложения по обучению глав муниципальных образований навыкам проектной деятельности и современным управленческим технологиям.
«Но, это еще не полный перечень. Что ж, Путин задал новый тон работы муниципальному уровню власти. А ведь от этого выиграют города и, конечно же, люди! За работу!» - заключил Иван Цецерский.
Совет по развитию местного самоуправления - это консультативный орган при президенте России. В его задачи входит подготовка предложений по развитию местного самоуправления, определение приоритетных направлений в этой сфере, а также вопросы взаимодействия федеральных, региональных органов власти и органов местного самоуправления.
В своем послании Федеральному собранию 15 января Владимир Путин заявил, что считает необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти. «Полномочия и реальные возможности местного самоуправления могут быть расширены и укреплены», - сказал тогда президент.
Выступая в четверг на заседании Совета по развитию местного самоуправления в Красногорске, президент России Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ государственной политики в сфере местного самоуправления на период до 2030 года.
Фото из Instagram Ивана Цецерского