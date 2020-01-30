Политика

Состоялось очередное заседание избирательной комиссии Псковской области

31 января состоялось очередное заседание избирательной комиссии Псковской области. После вступления в должность нового председателя областного избиркома Игоря Сопова проводится работа по подготовке избирательных кампаний на территории региона. В связи с этим заседания носят постоянный характер и на текущий момент проходят еженедельно.

В начале заседания председатель поприветствовал нового члена избирательной комиссии Псковской области Сергея Кулакова. Решение о назначении было принято в этот четверг, 30 января, на 39-ой сессии регионального парламента, в ходе тайного голосования 32 депутата Псковского областного Собрания проголосовали за кандидатуру Сергея Кулакова. Он родился в Палкинском районе, окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института.

Повестка заседания содержала три вопроса. Первым на голосование был вынесен вопрос об открытии счетов территориальным избирательным комиссиям Псковской области для финансирования подготовки и проведения избирательных кампаний 2020 года. Решение поддержали единогласно.

Также всеми членами комиссии принято положение о рабочей группе при избирательной комиссии Псковской области по обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами. С докладом по данной теме выступил секретарь комиссии Сергей Ковальчук. Он отметил, что при создании данного положения были учтены все методические рекомендации от Центральной избирательной комиссии. Принятый документ содержит в себе все задачи рабочей группы, также в нем расписаны все полномочия и описана организация работы. Положение также фиксирует информацию о том, кто входит в рабочую группу и какие обязанности возложены на членов группы. Все члены избирательной комиссии Псковской области единогласно поддержали положение и утвердили состав рабочей группы.

Также все члены комиссии поддержали внесение изменений в инструкцию по делопроизводству избирательной комиссии Псковской области. Данная мера необходима для приведения инструкции в нормативное состояние.

В настоящее время избирательная комиссия Псковской области не только проводит подготовку ко всем избирательным кампаниям, но и занимается выстраиванием взаимодействия с политическими силами региона. Также одним из самых актуальных вопросов, над которым ведется работа, является изменение информационной политики и открытость работы не только областной избирательной комиссии, но и участковых, а также территориальных комиссий.