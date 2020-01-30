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Политика

Стартовало предварительное голосование «Единой России» по выборам главы Печорского района

02.02.2020 08:16|ПсковКомментариев: 0

Единый день предварительного голосования по выборам главы Печорского района проводится 2 февраля. Сегодня избиратели определят кандидата для последующего выдвижения от партии «Единая Россия».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, ровно в 8:00 в районе открылись пять счетных участков. Расположены они в деревнях Крупп, Новый Изборск, Лавры и в городе Печоры – школе № 3  и Центре культуры. Проголосовать могут чуть более 16 тысяч человек – все, кто обладает активным избирательным правом и имеет регистрацию по месту жительства в пределах границ указанных счетных участков. 

В партийной процедуре по выборам главы Печорского района принимают участие три человека: директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик, самозанятый Владислав Марков и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина.

Теги: #печоры #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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