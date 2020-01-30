Политика

Явка на предварительном голосовании «Единой России» в Печорском районе превысила 5%

К 15:00 явка на предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Печорского района составила 5,06%. Определить кандидата партии уже помогли 818 избирателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Всего в бюллетенях значатся три кандидата: директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик, самозанятый Владислав Марков и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина.

Счетные участки сформированы в деревнях Крупп, Новый Изборск, Лавры и в городе Печоры – школе № 3 и Центре культуры. Проголосовать могут все, кто обладает активным избирательным правом и имеет регистрацию по месту жительства в пределах границ указанных счетных участков.