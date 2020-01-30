Политика

Предварительное голосование «Единой России» завершилось в Печорском районе

В 20:00 закрылись все участки для предварительного голосования по определению кандидата от «Единой России» на выборах главы Печорского района. Начался подсчет голосов, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Предварительное голосование «Единой России» рейтинговое, поэтому поддержать избиратели могли любое количество кандидатов, включённых в список.

Напомним, что на право выдвижения от «Единой России» в главы Печорского района претендуют три человека: директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик, самозанятый Владислав Марков и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина.