Известны графики приема граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия»

График приема граждан депутатами Псковского областного Собрания и должностными лицами администрации Псковской области в феврале 2020 года
|
Васильев Алексей Николаевич
|
5 февраля 10.00-13.00
|
Тиханов Анатолий Владимирович
|
6 февраля 10.00-13.00
|
Яников Владимир Николаевич
|
11 февраля 10.00-13.00
|
Драгунова Лидия Александровна
|
12 февраля 10.00-13.00
|
Котов Александр Алексеевич
|
13 февраля 10.00-12.00
|
Остренко Виктор Владимирович
|
18 февраля 10.00-13.00
|
Мельникова Наталья Геннадьевна
|
19 февраля 10.00-13.00
|
Антонов Виктор Васильевич
|
25 февраля 10.00-13.00
|
Сорокин Юрий Юрьевич
|
26 февраля 10.00-13.00
|
Дитрих Игорь Иванович
|
26 февраля 14.00-15.00
График приема граждан депутатами Псковской городской Думы в феврале 2020 года
|
Воробьев Владимир Николаевич
|
4 февраля 14.00-17.00
|
Колосов Сергей Павлович
|
5 февраля 14.00-17.00
|
Иванов Денис Олегович
|
6 февраля 14.00-17.00
|
Мусиенко Сергей Сергеевич
|
11 февраля 14.00-17.00
|
Белов Эдуард Николаевич
|
12 февраля 14.00-17.00
|
Тюменцев Валерий Анатольевич
|
13 февраля 14.00-17.00
|
Гаврилов Сергей Вячеславович
|
18 февраля 14.00-17.00
|
Стороненков Григорий Иванович
|
19 февраля 14.00-17.00
|
Федорова Ольга Александровна
|
20 февраля 14.00-17.00
|
Неваленная Галина Ивановна
|
26 февраля 15.00-17.00
|
Полонская Елена Александровна
|
27 февраля 14.00-17.00
Депутаты-единороссы различных уровней ежемесячно проводят приемы граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева по адресу: Псков, улица Гоголя, 9, телефон 8(8112) 66-25-12.
Юридическая клиника – вторник с 15.00-17.00.