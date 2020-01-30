Политика

Известны графики приема граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия»

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График приема граждан депутатами Псковского областного Собрания и должностными лицами администрации Псковской области в феврале 2020 года

Васильев Алексей Николаевич 5 февраля 10.00-13.00 Тиханов Анатолий Владимирович 6 февраля 10.00-13.00 Яников Владимир Николаевич 11 февраля 10.00-13.00 Драгунова Лидия Александровна 12 февраля 10.00-13.00 Котов Александр Алексеевич 13 февраля 10.00-12.00 Остренко Виктор Владимирович 18 февраля 10.00-13.00 Мельникова Наталья Геннадьевна 19 февраля 10.00-13.00 Антонов Виктор Васильевич 25 февраля 10.00-13.00 Сорокин Юрий Юрьевич 26 февраля 10.00-13.00 Дитрих Игорь Иванович 26 февраля 14.00-15.00



График приема граждан депутатами Псковской городской Думы в феврале 2020 года

Воробьев Владимир Николаевич 4 февраля 14.00-17.00 Колосов Сергей Павлович 5 февраля 14.00-17.00 Иванов Денис Олегович 6 февраля 14.00-17.00 Мусиенко Сергей Сергеевич 11 февраля 14.00-17.00 Белов Эдуард Николаевич 12 февраля 14.00-17.00 Тюменцев Валерий Анатольевич 13 февраля 14.00-17.00 Гаврилов Сергей Вячеславович 18 февраля 14.00-17.00 Стороненков Григорий Иванович 19 февраля 14.00-17.00 Федорова Ольга Александровна 20 февраля 14.00-17.00 Неваленная Галина Ивановна 26 февраля 15.00-17.00 Полонская Елена Александровна 27 февраля 14.00-17.00

Депутаты-единороссы различных уровней ежемесячно проводят приемы граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева по адресу: Псков, улица Гоголя, 9, телефон 8(8112) 66-25-12.

Юридическая клиника – вторник с 15.00-17.00.