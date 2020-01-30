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Политика

Известны графики приема граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия»

02.02.2020 21:35|ПсковКомментариев: 0

График приема граждан депутатами Псковского областного Собрания и должностными лицами администрации Псковской области в феврале 2020 года

Васильев Алексей Николаевич

5 февраля 10.00-13.00

Тиханов Анатолий Владимирович

6 февраля 10.00-13.00

Яников Владимир Николаевич

11 февраля 10.00-13.00

Драгунова Лидия Александровна

12 февраля 10.00-13.00

Котов Александр Алексеевич

13 февраля 10.00-12.00

Остренко Виктор Владимирович

18 февраля 10.00-13.00

Мельникова Наталья Геннадьевна

19 февраля 10.00-13.00

Антонов Виктор Васильевич

25 февраля 10.00-13.00

Сорокин Юрий Юрьевич

26 февраля 10.00-13.00

Дитрих Игорь Иванович

26 февраля 14.00-15.00


График приема граждан депутатами Псковской городской Думы в феврале 2020 года 

Воробьев Владимир Николаевич

4 февраля 14.00-17.00

Колосов Сергей Павлович

5 февраля 14.00-17.00

Иванов Денис Олегович

6 февраля 14.00-17.00

Мусиенко Сергей Сергеевич

11 февраля 14.00-17.00

Белов Эдуард Николаевич

12 февраля 14.00-17.00

Тюменцев Валерий Анатольевич

13 февраля 14.00-17.00

Гаврилов Сергей Вячеславович

18 февраля 14.00-17.00

Стороненков Григорий Иванович

19 февраля 14.00-17.00

Федорова Ольга Александровна

20 февраля 14.00-17.00

Неваленная Галина Ивановна

26 февраля 15.00-17.00

Полонская Елена Александровна

27 февраля 14.00-17.00

Депутаты-единороссы различных уровней ежемесячно проводят приемы граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева по адресу: Псков, улица Гоголя, 9, телефон 8(8112) 66-25-12. 

Юридическая клиника – вторник с 15.00-17.00.

Источник: Псковская Лента Новостей
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