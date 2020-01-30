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Политика

Сергей Тарасик до старта избирательной кампании закрепил свои позиции - Виктор Остренко

03.02.2020 11:48|ПсковКомментариев: 1

Процедура предварительного внутрипартийного голосования позволяет произвести «сверку часов» с общественными ожиданиями жителей района. Именно такой способ обратной связи дает основания для политической партии быть уверенными в правильности кадрового решения перед выдвижением кандидатуры на выборах. Такое мнение высказал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, комментируя Псковской Ленте Новостей вопрос о процедуре и результате праймериз в Печорах.

«В случае с Печорским районом предварительное голосование также продемонстрировало и лояльность к участникам, несмотря на то, что некоторые из них ранее представляли другие партии. И, как показал результат голосования, небезосновательно. Сергей Тарасик, объективно являясь лидером общественного мнения, до старта избирательной кампании закрепил свои позиции», - обозначил Виктор Остренко.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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