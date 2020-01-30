Медведев и Турчак обсудили подготовку «Единой России» к новому избирательному циклу

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел встречу с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком, в ходе которой обсудил подготовку к предстоящему избирательному циклу.
Как сообщается на сайте «Единой России», Медведев отметил, что в числе основных направлений работы партии по-прежнему остается реализация национальных проектов, правозащитная деятельность, решение наиболее острых социально-значимых проблем, волнующих граждан.
Медведев подчеркнул ведущую роль «Единой России» «в формировании политической и социальной повестки страны, в реализации курса президента», отметил, что «все государственные институты должны помогать партии», говорится в сообщении.