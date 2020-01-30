Медведев и Турчак обсудили подготовку «Единой России» к новому избирательному циклу

В 2019 году в Псковской области умерло 10579 человек

Упорно пытавшемуся похитить спиртное из кафе в Родине петербуржцу грозит до 7 лет тюрьмы

Услуги по кадастровому учету недвижимости - самые востребованные на площадках МФЦ Псковской области

Панк-романтики из Пскова выступят в субботу на концерте «Доброго рока» в TIRе

«Сообразим на троих»: Укрупнение регионов - «за» или «против»?

Средняя зарплата псковичей составила более 28 тысяч рублей, заявили в Псковстате

Коэффициент рождаемости в Псковской области за 2019 год снизился более чем на 8%