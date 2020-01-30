Политика

КПРФ определилась с кандидатом на должность главы Печорского района

В Печорском районном отделении КПРФ прошел пленум комитета, на котором единогласно тайным голосованием кандидатура первого секретаря райкома Дмитрия Богатырева выдвинута на должность главы Печорского района на предстоящих досрочных выборах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе обкома КПРФ.

В работе пленума комитета принял участие первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко.

Смотрите также Кандидатом от КПРФ на выборах главы Печорского района станет Дмитрий Богатырев

Дмитрий Богатырев - первый секретарь Печорского райкома КПРФ, депутат Собрания депутатов Печорского района. Он участвовал в выборах главы района в 2017 году и занял третье место, уступив кандидату-единороссу Дмитрию Сопотову и Сергею Тарасику, который шел от «Справедливой России».

Выборы главы Печорского района пройдут в начале апреля. Необходимость в их проведении возникла в связи с досрочной отставкой Дмитрия Сопотова. Ранее первый секретарь обкома Петр Алексеенко сообщал в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей, что КПРФ на выборах главы района может представить 40-летний кандидат в члены Псковского обкома КПРФ Олег Михайлов.