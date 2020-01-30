Политика

Владимир Глотко избран секретарем Печорского местного отделения партии «Единая Россия»

Владимир Глотко избран секретарем Печорского местного отделения партии «Единая Россия».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении, конференция по выбору секретаря проходит в эти часы сегодня, 7 февраля.

На должность секретаря Печорского местного отделения партии «Единая Россия» претендовало два кандидата – Александр Мирошниченко и Владимир Глотко. По результатам голосования первый кандидат получил 11 голосов, второй – 39.

Один бюллетень признан недействительным.

Отметим, что 51 делегат принимал участие в голосовании.

В повестке конференции также значился вопрос довыборов в местный политсовет.

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В местный политсовет была избрана исполнительный секретарь местного отделения партии Юлия Бабушкина.

Отметим, поводом для выбора секретаря отделения партии «Единая Россия» в Печорском районе стало сложение полномочий секретаря Дмитрием Сопотовым.