Политика

Алексей Марочкин выдвинут партией ЛДПР кандидатом на пост главы Печорского района

56-я внеочередная конференция Псковского регионального отделения ЛДПР состоялась сегодня, 8 февраля. Основной повесткой дня стали выборы кандидата на пост главы Печорского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в голосовании приняли участие 24 делегата из большинства городов и районов области. Практически единогласно на пост главы Печорского района был выдвинут Алексей Марочкин.

Алексей Марочкин родился 21 марта 1995 года. Является помощником координатора ПРО политической партии ЛДПР по работе с молодежью.

Напоминаем, что само голосование пройдет 5 апреля 2020 года.