Сергей Тарасик станет кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района

Кандидатом от партии «Единая Россия» на выборах главы Печорского района выдвинут директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик. Решение принято на заседании местного политсовета 10 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в районном отделении партии.
В ходе тайного голосования кандидатуру Сергея Тарасика, который ранее стал победителем предварительного голосования, однопартийцы поддержали единогласно.
Напомним, выборы руководителя муниципального образования пройдут 5 апреля 2020 года.