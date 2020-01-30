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Политика

Сергей Тарасик станет кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района

10.02.2020 11:06|ПсковКомментариев: 0

Кандидатом от партии «Единая Россия» на выборах главы Печорского района выдвинут директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик. Решение принято на заседании местного политсовета 10 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в районном отделении партии.

В ходе тайного голосования кандидатуру Сергея Тарасика, который ранее стал победителем предварительного голосования, однопартийцы поддержали единогласно.

Напомним, выборы руководителя муниципального образования пройдут 5 апреля 2020 года.

Теги: #Единая Россия #печорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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