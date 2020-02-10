Политика

Мишустин обратился к «Единой России» с просьбой как можно быстрее принять поправки о выплате маткапитала

Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к «Единой России» с просьбой оказать содействие правительству в скорейшем принятии поправок к блоку законопроектов, касающихся выплаты маткапитала, сообщает пресс-служба партии.

Фото: РИА Новости

«Наше взаимодействие особенно важно сейчас, когда мы формируем контур реализации Послания президента, и чтобы быстрее решать задачи, нам необходимо сосредоточиться на подготовке поправок ко второму чтению. Речь идет о блоке законопроектов, которые касаются мактапитала, - они позволят оформлять маткапитал быстрее. Новый порядок нужно вводить быстрее», - сказал Мишустин на встрече с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком и руководителем фракции партии в Госдуме Сергеем Неверовым, которая прошла сегодня в правительстве.

По его словам, кабмин уже подготовил необходимые изменения в законодательство. «Я бы попросил подключиться к этой работе и внести поправки ко второму чтению. Уверен, что наша работа принесет результаты в ближайшем будущем», - сказал Мишустин.

В свою очередь Турчак отметил, что «Единая Россия» сделает все для того, чтобы поправки в закон о маткапитале как можно быстрее были приняты Госдумой. «Чтобы выплаты производились своевременно, чтобы была исключена бюрократия. Все должно быть сделано как можно более эффективно», - подчеркнул он. Неверов отметил также, что текст поправки подробно обсуждался с вице-премьером Татьяной Голиковой. «Он готов к внесению. В ближайшее время - как только в соответствии с регламентом их рассмотрит комитет - данные поправки будут вынесены на обсуждение в Госдуме, и не сомневаюсь, что они будут поддержаны не только фракцией «Единой России», но и всеми депутатами», - заявил руководитель фракции «Единой России».

Напомним, ранее в «Единой России» предложили упростить порядок начисления ежемесячных пособий на детей. Соответствующий законопроект разработала депутат Государственной Думы, член фракции партии Наталья Костенко. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Правительство во взаимодействии с партией «Единая Россия» ускорят процесс принятия подготовленных поправок об упрощении процедуры оформления материнского капитала в четыре федеральных закона.