Политика

Кандидат на должность главы Печорского района от КПРФ подал документы В ТИК

Кандидат на должность главы Печорского района от КПРФ Дмитрий Богатырев подал документы в ТИК, сообщает пресс-служба обкома партии.

7 февраля Печорское районное отделение КПРФ выдвинуло своего кандидата на должность главы Печорского района. Им стал печерянин, первый секретарь районного отделения КПРФ Дмитрий Богатырев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного отделения КПРФ, кандидат работает заместителем директора с обязанностями проектировщика ООО «АСГ». Имеет высшее образование, окончил Санкт-Петербургский государственный аграрный университет по специальности «Электрификация сельского хозяйства» и получил квалификацию инженера-электрика. В 2017 году Дмитрий Богатырев уже участвовал в подобных выборах. Тогда он занял третье место. В настоящее время Дмитрий является депутатом Собрания депутатов Печорского района.

Выдвижение кандидатов на должность главы Печорского района продлится до 18.00 13 февраля.

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Выборы главы района состоятся 5 апреля. Необходимость в их проведении возникла в связи с досрочной отставкой Дмитрия Сопотова.