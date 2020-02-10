Политика

Олег Брячак: Псковскими коммунистами руководит ватная кукла, которая их никуда не ведет

«Псковскими коммунистами руководит ватная кукла, которая их никуда не ведет», - так отозвался по поводу лидерских качеств первого секретаря Псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко руководитель регионального отделения «Справедливой России», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове он заявил, что «даже переговоров с ним не проводил» на предмет заключения альянса на выборах 2020 года.

«Это не рабочий человек. Это просто кукла, которая стоит во главе рабочей сильной партии. Ее наполняют смелые и сильные бойцы, во главе которых стоит ватная кукла, которая вообще никуда их не ведет» - высказал мнение лидер псковских «эсеров».

Кроме того, он еще раз подчеркнул, что не намерен солидаризироваться на выборах 2020 года с партией «Единая Россия», поскольку никогда не поддерживал ее взгляды, а также выстраивать альянсы с КПРФ. В частности, он припомнил, как на предыдущих выборах «коммунисты, благодаря ватной кукле Алексеенко, подыгрывали «Яблоку», соответственно «Яблоко» и выигрыло: он либо никого не ставил, либо ставил слабых». «А кандидат от «Партии Роста», которую возглавляет руководитель Аркадия Мурылева (бизнес-омбудсмен Борис Титов - ред.) просто снимал коммунистов с выборов», - напомнил гость студии.

«Это было просто предательство всех соратников, настоящих коммунистов, руководимых продажным вождем», - заключил Олег Брячак.

В целом же, по его мнению, построение альянсов между политсилами играет положительную роль, поскольку оттягивает часть голосов от партии большинства.