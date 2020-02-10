Геннадий Ранцев покидает пост заместителя главы администрации Псковского района

Заместитель главы администрации Псковского района Геннадий Ранцев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщил Псковской Ленте Новостей сам Геннадий Ранцев, он покидает районную администрацию «в связи с переходом на другую работу».
Отметим, Геннадий Ранцев курировал вопросы образования, оказания медицинских услуг, культуры и спорта.
Напомним, Геннадий Ранцев стал заместителем главы Псковского района в октябре 2013 года. Тогда он стал заместителем главы муниципалитета Владимира Лавренова - своего бывшего соперника по выборам на должность главы Псковского района.
Геннадий Ранцев баллотировался от партии «Яблоко» и занял третье место.