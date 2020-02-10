Политика

Кандидат на пост главы Печорского района от ЛДПР подал документы в ТИК

11 февраля кандидат от ЛДПР в главы Печорского района Алексей Марочкин подал документы в ТИК для участия в выборах, сообщается в Instagram Избирательной комиссии Псковской области.

Представитель Псковского регионального отделения ЛДПР, индивидуальный предприниматель Алексей Марочкин - самый молодой из выдвинувшихся кандидатов, ему всего 25 лет.

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Всего на сегодняшний день для участия в выборах, которые состоятся 5 апреля 2020 года, документы в ТИК поступили от шести претендентов. Кроме Алексея Марочкина, их сдали Виктор Мишин, Владимир Широбоков, Игорь Романов, Дмитрий Богатырев и Сергей Тарасик.

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Завершится прием документов 13 февраля в 18.00.